Pechugas rellenas y con crema de mostaza Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Milanesas de pechuga de pollo rellenas de cebolla y pimiento, horneadas y servidas con crema de mostaza. Ingredientes Sal y pimienta, al gusto

4 milanesas de pechuga de pollo

1 cucharada de mostaza

1/2 pimiento rojo, picado

1/2 pimiento verde, picado

1/2 cebolla granda, finamente picada Crema de mostaza 90 gramos de queso crema a temperatura ambiente

2 cucharadas de mostaza Cómo hacerlo 1. Salpimienta las milanesas de pechuga y unta con un poco de mostaza. Rellena con cantidades iguales de pimiento picado y mitad de la cebolla. Cierra como quesadilla y, si es necesario, prende con un tenedor. 2. Coloca las milanesas dentro de un refractario engrasado y cubre con el resto de la cebolla. Hornea a 180 °C, hasta que estén cocidas y ligeramente doradas, aproximadamente 35 minutos. 3. Para preparar el queso de mostaza, bate el queso con la mostaza, hasta acremar. Sazona con sal y pimienta. 4. Sirve las pechugas calientes con un copo de crema de mostaza encima.

