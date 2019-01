Chile, mole, pozole Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 20 Este platillo, como su nombre lo dice, es una combinación de chiles en una especie de mole verde que se mezclan con el maíz pozolero y la carne de cerdo y de pollo. Ingredientes 5 litros de agua

1 kilo de maíz para pozole, pre-cocido

1 cebolla

1 kilo de pierna de cerdo, en trozos

1 kilo de pollo, en piezas

1 kilo de chamorro de cerdo, en trozos

Sal, al gusto

¼ de kilo de tomates verdes

3 chiles poblanos, asados, pelados y desvenados

3 chiles amarillos frescos, asados

3 chiles serranos, asados

½ taza de pepitas de calabaza

50 gramos de semillas de cilantro

12 ramas de cilantro

3 dientes de ajo Para servir Rábano, en rebanadas

Lechuga rebanada

Cebolla picada

Limones

Salsa picante, al gusto

Tostadas Cómo hacerlo 1. En una olla amplia pon el agua, el maíz y la cebolla. Tapa y enciende el fuego. Cuando empiece a reventar el maíz agrega las carnes y sal. Tapa y cuece durante aproximadamente 1 hora, o hasta que la carne se haya cocido. 2. Cuece aparte los tomates en una olla con suficiente agua como para taparlos. Deja que hiervan a fuego medio-alto durante aproximadamente 5 minutos. 3. Muele en la licuadora los tomates, chiles, pepitas, semillas de cilantro, cilantro, ajo y sal, con un poco de agua. 4. Vierte la mezcla en la olla con la carne y el maíz, y deja sazonar a fuego medio durante 10 minutos, si la carne ya está completamente cocida, o lo necesario para que las carnes estén suaves. 5. Apaga, retira la cebolla y sirve. Adorna cada plato con rábanos, lechuga, cebolla, jugo de limón y salsa picante. Acompaña con tostadas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.