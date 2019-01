Pechugas de pollo rellenas de romeritos Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Las pechugas de pollo se rellenan de romeritos, se doran en mantequilla y por último se cocinan en mole hasta que quedan cocidas a la perfección. Ingredientes 2 pechugas de pollo, a la mitad y deshuesadas

¼ de cucharadita de sal

1/8 de cucharadita de pimienta

4 tazas de agua

½ kilo de romeritos limpios 2 cucharaditas de aceite de oliva

¼ de cebolla, en tiras

2 cucharaditas de mantequilla

2 tazas de pasta de mole rojo

2 tazas de pasta de mole rojo

4 tazas de caldo de pollo bien caliente, casero o preparado con consomé en polvo Cómo hacerlo 1. Abre cada trozo de pechuga, a lo largo, sin llegar hasta el final, como si fuera una quesadilla, y sazona con sal y pimienta. 2. Cuece los romeritos en el agua y escúrrelos. 3. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio, añade la cebolla y cocina junto con los romeritos, aproximadamente 10 minutos. Rellena las pechugas con esta mezcla. 4. Calienta la mantequilla en un sarten a fuego medio. Agrega las pechugas y fríelas hasta que estén bien doradas, aproximadamente 5 minutos por lado. 5. Disuelve la pasta de mole en 3 ½ tazas de caldo de pollo. Baña con el mole las pechugas y deja que hiervan durante 10 minutos para que queden bien cocidas. Agrega el caldo restante si es necesario.

