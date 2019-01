Pechugas rellenas de huitlacoche en salsa de flor de calabaza Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Las pechugas se rellenan con huitlacoche sofrito en mantequilla con cebolla y ajo; luego se sumergen en una salsa cremosa de flor de calabaza. Ingredientes 30 gramos de mantequilla

½ cebolla, picada

1 diente de ajo, picado

½ kilo de huitlacoche

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

6 pechugas de pollo medianas, aplanadas

Sal y pimienta, al gusto

1 taza de harina

Aceite vegetal Salsa 50 gramos de mantequilla

1 cucharada de cebolla, picada

2 cucharadas de harina

1 lata de leche evaporada

100 gramos de flor de calabaza, picada

1 cucharada de consomé de pollo, en polvo

1. Derrite la mantequilla en una sartén, sofríe la cebolla y el ajo, hasta que se vean transparentes, aproximadamente 5 minutos. Añade el huitlacoche picado, sazona con el consomé y cocina 5 minutos o hasta que el huitlacoche se vea brilloso. Retira del fuego. 2. Sazona las pechugas con sal y pimienta, rellénalas con la preparación anterior y enróllalas o dóblalas como quesadilla y sujétalas con un palillo. 3. Distribuye la harina en un plato, revuelca las pechugas en ésta hasta que queden bien cubiertas y fríelas en una sartén con aceite caliente a fuego medio. Cuando estén doradas, aproximadamente 5 minutos por lado, retíralas del fuego, cubre para que se mantengan calientes y reserva mientras preparas la salsa. 4. Para preparar la salsa, en una sartén calienta la mantequilla y sofríe la cebolla; cuando esté acitronada (transparente) añade la harina y cocina sin dejar de mover hasta que dore ligeramente. 5. Incorpora la leche y la flor de calabaza, sazona con el consomé y vierte una taza de agua; mueve constantemente hasta que espese a tu gusto. 6. Baja el fuego, introduce las pechugas y déjalas cocinar, con la sartén tapada, el tiempo necesario para que queden suaves, aproximadamente 10 minutos. Si hace falta líquido, puedes añadir agua o consomé calientes.

