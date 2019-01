Salpicón de carnes variadas Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Esta receta combina la pierna de res, pechuga de pollo y jamón de cerdo para dar vida a una versión única del platillo tradicional. Ingredientes ½ kilo de pierna de res, cocida con mejorana, ajo, cilantro y sal

1 pechuga de pollo, cocida con sal, cebolla y ajo

150 gramos de jamón, en rebanada gruesa

1 lechuga romana, en rebanadas delgada

Rajas de jalapeño en escabeche, picadas al gusto 300 gramos de jitomate, picado

1 cebolla chica, picada

1 ½ tazas de fruta en vinagre

1 manojito de rábanos, rebanados

Tostadas para servir Cómo hacerlo 1. Cuece la pierna de res en suficiente agua con ajo, mejorana, cilantro y sal. Este proceso toma aproximadamente 1 hora. 2. Aparte, cuece la pechuga de pollo en una olla con agua, cebolla, ajo y sal. Este proceso toma alrededor de 20 minutos. 3. Deshebra finamente la pierna cocida y también la pechuga y corta el jamón en cubitos. Mezcla estas 3 carnes en una ensaladera amplia. 4. Agrega la lechuga rebanada, el jalapeño, jitomate y cebolla. Revuelve bien. Deja en reposo 15 minutos y adorna con fruta en vinagre y rábanos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.