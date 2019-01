Pollo Hawái Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 El pollo se sofríe en poca mantequilla, así como los vegetales, luego se cuece prácticamente al vapor con vino blanco y, por supuesto, piña. Ingredientes 30 gramos de mantequilla

4 piezas de pollo

2 berenjenas medianas, cortadas en cuadritos

3 jitomates, cortados en gajos

6 calabacitas, cortadas en rodajas de 1 cm de grueso 2 tazas de vino blanco

1 piña fresca, pelada, descorazonada y cortada en cubitos

Sal y pimienta, al gusto

2 tazas de agua Cómo hacerlo 1. En una olla grande y alta derrite la mantequilla a fuego medio y ahí sofríe las piezas del pollo durante unos 4 minutos por lado. 2. Ya que se doraron ligeramente, agrega las berenjenas, los jitomates y las calabacitas y sofríe durante un par de minutos. 3. Vierte el vino blanco y coloca la piña sobre el pollo y las verduras. 4. Tapa perfectamente la olla y cocina durante unos minutos hasta que se haya formado el vapor. Destapa y sazona con sal y pimienta. Vuelve a tapar bien y cocina durante 6 minutos más. 5. Destapa de nuevo, revuelve los ingredientes en la olla, agrega un poco de agua si es necesario, vuelve a tapar y cocina otros 6 minutos o el tiempo adecuado para que el pollo quede suave. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.