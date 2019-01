Crema de langosta con kiwi Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Esta crema lleva, además de langosta y kiwi, vegetales salteados y caramelizados con brandy y jerez. Un platillo para paladares exigentes. Ingredientes 2 cucharadas mantequilla

1/2 taza de tubérculo de hinojo, en cuadros

1/2 taza de cebolla, en cuadros

1/2 taza de zanahoria, en cuadros

1/4 taza puré de tomate

1/2 cucharadita granos de pimienta negra

1 Hoja completa de laurel, seca 1/2 taza cada uno jerez seco

1/2 taza de brandy

3 tazas crema

1 taza caldo de langosta

1 a 2 cucharadas salvia fresca, picada

3 Kiwis dorados ZESPRI™ dorado pelados, en cuadros, divididos

1. Poner a hervir agua en una cacerola grande. Agregar las colas de langosta y volver a hervir. Cocer a fuego lento durante 15 minutos hasta que la langosta esté cocida. Remover del fuego. 2. Separar 1 taza del caldo de langosta. Remover las colas de langosta y dejar enfriar. Sacar la carne de las cáscaras y cortar en pedazos de media pulgada; separar. Guardar las cáscaras de la langosta. 3. Derretir la mantequilla en una cacerola grande a fuego medio. Agregar hinojo, cebolla, zanahoria, apio y puré de tomate y saltearnos hasta que los vegetales queden caramelizados. Agregar granos de pimienta, hoja de laurel, jerez y brandy. Aumentar el fuego y saltear hasta que el líquido se consuma a la mitad. 4. Agregar las cáscaras de langosta, crema y caldo de langosta y volver a hervir. Cocinar a fuego lento, revolviendo ocasionalmente, durante 45 minutos o hasta que haya una mezcla espesa. Remover las cáscaras de langosta. 5. Mezclar la salvia, 1 kiwi VERDE y 1 DORADO en la crema de langosta. Colar la crema presionando fuerte, para extraer los sólidos. 6. Dividir los kiwis restantes, la carne de langosta y la crema de langosta en 6 platos. Servir inmediatamente.

