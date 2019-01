Sushi de kiwi Tiempo Total 2 H 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 ¡Sushi dulce! En este delicioso postre el arroz se cocina con leche de coco y vanilla, luego se rellena de kiwi y piña, y se cubre de hojuelas tostadas de coco. Ingredientes 1 lata (12 oz) Leche de coco

1/2 taza Agua

1/2 taza Arroz para sushi (Jazmín)

1/3 taza Azúcar

1 Vaina de vainilla, partida a la mitad y con semillas

2 Kiwi ZESPRI™ verde, pelado, y en cubos

4 Tiras de piña (4x1/2x1/2-pulgadas)

1 1/2 tazas Coco en hojuelas endulzado y tostado* Cómo hacerlo 1. Mezcle la leche de coco, agua, arroz, azúcar, la vaina de vainilla y sus semillas en una cacerola mediana. Caliente hasta que suelte el hervor a fuego medio. Reduzca el fuego y continúe cocinando durante 25 ó 30 minutos, moviendo frecuentemente, hasta que el arroz se sienta suave y el líquido se haya absorbido. Quite la vaina de vainilla y escurra el exceso de aceite. Refrigere durante 2 horas o hasta que se enfríe bien. 2. Coloque un plástico para envolver de aproximadamente 20X 10 pulgadas en la mesa. Coloque arroz en el plástico y espárzalo en un rectángulo de 14 x 6 pulgadas. Acomode el kiwi en el centro del arroz. Repita con las tiras de piña, asegurándose de que las frutas se tocan entre sí. 3. Utilice el plástico para envolver, comience por el lado largo del arroz y enróllelo en un cilindro de 14 pulgadas. Presione firmemente las 2 puntas para rodear por completo las frutas. Envuelva firmemente y refrigere 2 horas o hasta que esté bien frío.

Retire el plástico y cobra el sushi rodándolo en el coco tostado presionando un poco. Corte las puntas, rebane y sirva. 4. Corte el sushi en 4 porciones iguales. Corte ½ pulgada de cada pieza. Corte el resto de la pieza a la mitad hacienda un ángulo, para crear formas puntiagudas.

Adorne 4 platos para postre con purés de frutas como mango o frambuesa, y chocolate si lo desea. 5. Coloque 1 pieza redonda y 2 puntiagudas en cada plato.

