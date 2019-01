Sopa fría de kiwi y melón Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Ligeramente dulce con una pizca de menta, esta fresca sopa fría es un placer seguro. Ingredientes 2 tazas melón, pelado, sin semillas, cortado en cubos de 1 pulgada

1/2 taza yogurt de vainilla, bajo en grasas

2 cucharaditas menta fresca, picada

Colocar el melón, yogurt y menta en una licuadora o procesador de alimentos y procesar hasta obtener una mezcla suave. Cubrir y dejar enfriar de 1 a 2 horas. Añadir y revolver el kiwi y servir inmediatamente.

