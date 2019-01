Chiles rellenos de sardina Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 10 Los chiles poblanos se rellenan con una mezcla de sardinas y huevos cocidos, luego se hornean y se sirven bañados en crema fresca. Deliciosos durante la cuaresma y durante todo el año también. Ingredientes 10 chiles poblanos

1 jitomate, picado

1 cebollas, picada

Aceite, el necesario

1 diente de ajo, picado

Pizca de orégano seco, desmoronado 1 lata de sardinas en su jugo, desmenuzadas

3 huevos, cocidos y picados

45 gramos de mantequilla, en trocitos

2 jitomates, rebanados

1 cebolla, rebanada

1. Asa los chiles hasta que la piel se haya quemado y empiece a desprenderse. Mételos en una bolsa de plástico, cúbrelos con una servilleta de cocina y deja que suden durante unos 5 minutos. Luego sácalos de la bolsa, pélalos, ábrelos por un lado y desvénalos con cuidado. 2. Precalienta el horno a 160° centígrados y engrasa un refractario extendido. 3. Calienta un poco de aceite en un sartén a fuego medio. Agrega el jitomate picado, cebolla picada, ajo y orégano. Fríe durante 5 ó 7 minutos. 4. Agrega la sardina y su jugo, así como los huevos cocidos. Cocina durante unos 5 minutos. Checa la sazón, retira del fuego y deja enfriar durante unos minutos. Rellena los chiles con esta mezcla. 5. Acomoda en el refractario una capa de chiles rellenos cubiertos con rebanadas de jitomate y de cebolla. Coloca una segunda capa de chiles y cubre también con rebanadas de jitomate y cebolla. 6. Distribuye sobre la superficie los trocitos de mantequilla y hornea durante 30 minutos. 7. Sirve cada chile con una cucharada de crema encima.

