Sopa de frijol estilo Zapopan Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Sopa típica mexicana sencilla y muy exquisita. Nos gusta por el sabor que se logra al mezclar los frijoles con la hierba santa. Ideal para personas que disponen de poco tiempo para cocinar Ingredientes 1 lata de frijol bayo refrito

1 hoja santa

1 chile chipotle adobado (o al gusto)

Caldo de pollo en polvo Knorr®, al gusto

250 gramos queso manchego en cubos pequeños

8 tortillas en tiras y doradas en aceite Cómo hacerlo 1. Asa en el comal la hoja santa cuidando que no se queme. 2. Muele los frijoles en la licuadora junto con la hoja santa, chile chipotle, caldo de pollo Knorr® y suficiente agua como para lograr la consistencia de una crema medianamente espesa. 3. Vierte la mezcla en una olla y cocina a fuego medio-bajo duante aproximadamente 10 minutos. 4. Sirve con las tiras de tortilla dorada y queso. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

