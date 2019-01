Espinazo de cerdo con nopales Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H 10 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Espinazo de cerdo con nopalitos en una salsa de jitomate y chile ancho. Acompaña con frijoles y tortillas calientes. Ingredientes 1 kilo de espinazo de cerdo, limpio

5 ramas de cilantro

1 cebolla chica

1 jitomate chico

Sal al gusto

2 chiles anchos, desvenados y despepitados

1 1/2 cucharaditas de ajonjolí tostado 3 clavos de olor

3 pimientas enteras

1/2 taza de vinagre de chile jalapeño

1 cucharada de aceite

500 gramos de jitomates

500 gramos de nopales cocidos, cortados en tiras cortas o cuadritos Cómo hacerlo 1. Coloca el espinazo en una olla, cubre con agua y agrega el cilantro, cebolla, 1 jitomate y sal al gusto. Calienta a fuego alto hasta que empiece a hervir, reduce el fuego a medio bajo, tapa y cocina hasta que se haya cocido completamente, aproximadamente 1 hora. Retira el espinazo de la olla y cuela el caldo. Reserva. 2. Mientras el espinazo se cuece, hierve aparte los jitomates y los chiles en suficiente agua hasta que se hayan suavizado, aproximadamente 10 minutos. Escurre. Muele los chiles junto con el ajonjolí, clavos, pimienta y vinagre. 3. Escurre y reserva los jitomates. Muele los chiles junto con el ajonjolí, clavos, pimienta y vinagre. 4. Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola grande a fuego medio. Vierte la salsa anterior y fríe durante unos minutos. 5. Pela los jitomates cocidos y licua con 2 tazas del caldo de la carne. Vierte dentro de la cacerola con la salsa de chile ancho y cocina hasta que empiece a hervir. Incorpora las costillas escurridas y los nopales cocidos. Cocina a fuego medio-bajo durante 10 minutos. 6. Si lo deseas, agrega más caldo al gusto. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.