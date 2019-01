Pollo en mole estilo Tabasco Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Un mole bastante diferente al mole que todo el mundo conoce. El pollo se cuece en una especie de mole caldoso a base de 7 diferentes chiles, luego se espesa con galletas marías molidas. Ingredientes Manteca o aceite, el necesario

2 chiles mulatos, desvenados y despepitados

2 chiles mirasol, desvenados y despepitados

2 chiles pasilla, desvenados y despepitados

2 chiles cascabel, desvenados y despepitados

2 chiles guajillo, desvenados y despepitados

2 chiles anchos, desvenados y despepitados

Chiles de árbol, al gusto, desvenados y despepitados 1 plátano macho, pelado y rebanado

4 dientes de ajo, cortados cada uno en cuatro pedazos

1 cebolla grande, en rodajas

50 gramos de ajonjolí

1 pollo, cortado en piezas

10 ó 12 galletas marías

Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Agrega los chiles y fríelos a fuego medio en manteca o aceite rápidamente para que no se quemen. Retira y reserva. 2. Coloca el plátano macho en el mismo sartén, fríelo hasta que tome un color dorado. Retira y reserva. 3. Fríe el ajo junto con la cebolla, hasta que se vean transparentes. Retira y reserva. 4. Tuesta el ajonjolí en el mismo sartén, cuidando que no se queme. 5. Licúa juntos el plátano, ajo, cebolla y ajonjolí con agua, hasta lograr una mezcla homogénea. 6. Vierte la mezcla en una cazuela grande y cocina a fuego medio durante aproximadamente 10 minutos para que se sazone. 7. Mientras, muele en la licuadora los chiles con agua, cuélalos y agrégalos a la cazuela. El mole debe quedar caldoso. 8. Incorpora las piezas de pollo y, si es necesario, agrega el agua para que éstas queden cubiertas. Deja que hierva, reduce la flama, tapa y cocina a fuego medio-bajo durante aproximadamente 30 minutos. 9. Para espesar el mole, muele las galletas marías y agrégalas a la cazuela durante los últimos 10 minutos de cocción. A este punto, sazona con consomé en polvo.

