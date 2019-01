Pasta San Daniel Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 2 La pasta corta se cuece "al dente" luego se revuelve con una crema de jamón serrano y se sirve con más jamón serrano y queso parmesano. Ingredientes 400 gramos de pasta corta tipo penne

75 gramos de jamón serrano, finamente picado

½ taza de caldo de pollo

1 taza de crema

1 cucharadita de consomé en polvo Sal y pimienta, al gusto

Opcional: perejil picado

Queso parmesano, al gusto, para espolvorear

75 gramos de jamón serrano, en tiras de 1 centímetro de ancho Cómo hacerlo 1. Cuece la pasta "al dente" de acuerdo con las instrucciones del paquete. Una vez lista, escúrrela. 2. Calienta el caldo y la crema en una cacerola a fuego medio, sazona con consomé en polvo, poca sal y pimienta. Cuando empiece a hervir, agrega el jamón picado y el perejil, y cocina durante 2 minutos más. 3. Incorpora la pasta cocida y escurrida a la salsa, mezcla bien y rectifica la sazón. 4. Sirve, decora con las tiras de jamón serrano y espolvorea con queso parmesano.

