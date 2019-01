Donas sorpresa Tiempo Total 12 H 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 2 Donas con puré de papa y un toque de naranja. La pasta principal se prepara el día anterior, lo que le da un mejor sabor. Ingredientes ½ taza de jugo de naranja

½ taza de agua

100 gramos de mantequilla

½ cucharadita de sal

½ kilo de puré de papa

2 huevos 5 tazas de harina

2 cucharadas de polvo para hornear

1 taza de leche condensada

Aceite, el necesario

Cómo hacerlo 1. Pon a hervir el jugo de naranja junto con el agua, mantequilla y sal. 2. Retira del fuego y mezcla con el puré de papa y los huevos en un tazón. Amasa bien hasta hacer una pasta que debe reposar, tapada, toda la noche dentro del refrigerador. 3. Al día siguiente, cierne la harina junto con el polvo para hornear, mezcla con la leche condensada y combina con la pasta que hiciste el día anterior. 4. Extiende con un rodillo, sobre una tabla enharinada, y corta las donas con un cortador. 5. Calienta suficiente aceite en un sartén a fuego medio-alto. Fríe las donas en este aceite hasta que se doren. Escurre y espolvorea con azúcar y canela.

