Albóndigas pobres Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Estas albóndigas se preparan con carne de res y de cerdo molidas y se cocinan en un recaudo con chile chipotle. En lugar de arroz, estas albóndigas llevan hojuelas de avena. Ingredientes ½ kilo de carne de res, molida

½ kilo de carne de cerdo, molida

Sal y pimienta, al gusto

2 cucharadas de hojuelas de avena

1 diente de ajo, molido

1 trozo de cebolla 2 huevos cocidos duros

Aceite, el necesario

1 chile chipotle seco, sin semillas

4 jitomates grandes, asados y pelados

Agua, la necesaria

1 rama de perejil Cómo hacerlo 1. Coloca en un tazón amplio las carnes molidas, sal, pimienta, hojuelas de avena y ajo molido. Mezcla bien 2. Pela los huevos duros y pícalos en trozos medianos. 3. Forma las albóndigas con la carne y coloca en medio uno o dos trocitos de huevo cocido. 4. En cacerola amplia, con poco aceite, fríe el chipotle sin que se queme. 5. Muele el jitomate junto con la cebolla. Cuela y vierte al sartén con el chile. 6. Sazona este recaudo con sal y pimienta, deja un rato al fuego a que reseque, agrega una taza de agua y deja hervir. 7. Ya hirviendo, se agregan las albóndigas, de una en una, sin encimarlas ni amontonarlas para que no se peguen. 8. Agrega la rama de perejil, rectifica la sazón, si es necesario agrega más agua, tapa y deja hervir, a fuego bajo, durante 20 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

