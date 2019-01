Rollitos de pollo con jamón, tocino y queso Tiempo Total 3 H 25 Min Tiempo Activo 55 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Aunque los procesos de reposo y de cocción del pollo son relativamente largos, esta receta es bastante fácil. Pruébala cualquier día de la semana. Te encantará. Ingredientes 8 pechugas de pollo, cortadas como milanesa y aplanadas

2 cucharaditas de sal de ajo

Sal y pimienta, al gusto

1 taza de vinagre

200 gramos de jamón

200 gramos de queso chihuahua 200 gramos de tocino

Harina, la necesaria

1 kilo de brócoli, cortado en ramitos

90 gramos de mantequilla (o al gusto)

½ litro de crema

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 160° centígrados y engrasa ligeramente un molde refractario. 2. Sazona las pechugas con sal de ajo y pimienta. Sumérgelas en el vinagre y déjalas reposar durante 1 ó 2 horas, dentro del refrigerador. 3. Pasado este tiempo, saca las pechugas del refrigerador, escurre y coloca sobre cada una de ellas una rebanada de jamón y una de queso. Enrolla, envuelve con una tira de tocino, prende con un palillo y enharina. 4. Coloca los rollitos en el molde refractario y hornea durante 45 minutos. 5. Mientras, calienta la mantequilla en un sartén amplio, agrega los ramitos de brócoli y sazona al gusto con sal y pimienta. 6. Pasados los 45 minutos, retira el pollo del horno y del refractario. Acomoda el brócoli salteado en el fondo del mismo y coloca los rollos de pechuga encima. Cubre con la crema, espolvorea el queso gruyère y hornea de nuevo durante aproximadamente 10 minutos, hasta que el queso se haya gratinado.

