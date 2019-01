Pollo en vino tinto y champiñones Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 El pollo se fríe ligeramente en mantequilla y luego se flamea con brandy. El tocino aporta un muy buen sabor a este platillo. Ingredientes 1 pollo, cortado en piezas

Sal y pimienta, al gusto

½ taza de harina

90 gramos de mantequilla

6 rebanadas de tocino, cortado en cuadritos 15 cebollitas cambray

1 copita de brandy

3 tazas de vino tinto

1 ramo de hierbas de olor atadas: tomillo, mejorana, laurel y perejil, atada

½ kilo de champiñones frescos, rebanados Cómo hacerlo 1. Sazona las piezas de pollo con sal y pimienta, revuélcalas en la harina. 2. Calienta 2 terceras partes de la mantequilla en una cacerola a fuego medio. Agrega el pollo, tocino y las cebollitas y fríe hasta que todo quede bien dorado. 3. Escurre el exceso de grasa, espolvorea el resto de la harina sobre el pollo, baña con el brandy y flamea. 4. Cuando se haya consumido el brandy y apagado la flama, agrega el vino tinto y las hierbas de olor. Tapa y cuece a fuego bajo, durante 1 hora. 5. Aparte, calienta el resto de la mantequilla en un sartén a fuego medio. Agrega los champiñones, sazona con sal y pimienta, y fríe hasta que se hayan ablandado, entre 5 y 10 minutos dependiendo del tamaño del sartén. Una vez listos, agrégalos a la cacerola con el pollo durante los últimos minutos de cocción. 6. Retira las hierbas de olor y sirve.

