Pollo en vino tinto y jamón endiablado Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Piezas de pollo bañado en una salsa cremosa hecha con vino tinto, jamón endiablado y crema. Espolvorea con pasas y almendras. Ingredientes 150 gramos de mantequilla

1 cebolla grande, cortada en ruedas grandes

4 dientes de ajo, picados

2 cucharadas de harina

1 lata de jamón endiablado

1 taza de caldo de pollo

1 pollo, cortado en piezas y previamente cocido con olores Sal y pimienta, al gusto

Pizca de azúcar

2 cucharadas de salsa inglesa o al gusto

1 taza de vino tinto

½ taza de crema

50 gramos de pasas sin semilla

Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio. Agrega la cebolla y los ajos y fríe hasta que estén transparentes, aproximadamente 5 minutos. Agrega la harina y fríe ligeramente hasta que quede color café claro. 2. Pasa estos ingredientes fritos al vaso de la licuadora y licúa junto con el jamón endiablado y el caldo de pollo. Cuela y vierte en una cacerola a fuego medio. Cocina hasta que hierva. Agrega sal, pimienta, azúcar, salsa inglesa, vino y crema. 3. Incorpora el pollo y deja que dé un último hervor. Adorna con pasas y almendras al servir.

