Pollo con jerez y chile Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 10 Este pollo se cocina en una salsa bastante original hecha con jerez, salsa picante de botella y salsa inglesa, entre otros ingredientes. Ingredientes ¼ de taza de harina

2 cucharaditas de sal

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de pimienta molida

10 piezas de pollo

90 gramos de mantequilla ½ taza de cebolla, picada

2 cucharadas de salsa inglesa

1 botella chica de salsa picante

½ taza de jerez seco

1. Mezcla la harina, sal, ajo en polvo y pimienta. Pasa las piezas de pollo por esta mezcla para que se enharinen bien. 2. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio. Agrega las piezas de pollo y fríelas hasta que se doren ligeramente, aproximadamente 2 minutos por lado. Retira y reserva. 3. En esa misma grasa fríe la cebolla hasta que se haya acitronado, aproximadamente 5 minutos. Agrega la salsa inglesa, la salsa picante, jerez seco y caldo de pollo. 4. Cuando esté hirviendo esta salsa, baja el fuego y regresa el pollo al sartén. Tapa y cuece a fuego lento durante 35 minutos.

