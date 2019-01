Pollo en salsa china con chipotle Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 10 Este pollo es más mexicano que chino, pero debe su nombre al uso de la salsa de soya y al sabor agridulce de la misma. Ingredientes 10 piezas de pollo

3 dientes de ajo, exprimidos

Sal, al gusto

3 cucharadas de mostaza

1 ½ tazas de salsa cátsup

3 chiles chipotles de lata o al gusto

1 taza de agua

2 cucharadas de aceite ½ cebolla, picada

3 tallos de apio, picados

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de salsa inglesa

1 cucharada de salsa soya

2 hojas de laurel

2 cucharadas de vinagre

Precalienta el horno a fuego medio, 180° centígrados. Engrasa ligeramente un refractario extendido. 2. Mezcla el ajo, sal y mostaza y unta el pollo con esta pasta. Acomoda las piezas de pollo en el refractario extendido y báñalas con la salsa cátsup. 3. Cubre el refractario con papel aluminio y hornea hasta que el pollo se haya cocido, aproximadamente 30 minutos. 4. Mientras, muele en la licuadora los chiles chipotles con el agua. 5. Calienta el aceite en una cazuela a fuego medio. Agrega la cebolla y el apio y fríe durante 5 minutos. Añade los chiles licuados, azúcar, salsa inglesa, salsa de soya, hojas de laurel, vinagre y pimienta. Cocina a fuego medio-bajo durante 10 minutos. 6. Saca el pollo del horno y báñalo con esta salsa. Regresa al horno y cocina durante unos 5 minutos más para tome el sabor de la salsa.

