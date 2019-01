Pollo negro en salsa de almendra Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 10 Se le llama pollo negro debido a que los chiles mulatos hacen que la salsa de almendras quede muy oscura. Freír los ingredientes uno por uno resulta un poco tedioso, sin embargo aún considero que esta receta relativamente fácil. Ingredientes Aceite, el necesario

2 chiles mulatos, limpios de semillas y venas

250 gramos de almendras, peladas

100 gramos de cacahuates, pelados

100 gramos de ajonjolí

3 dientes de ajo 1 cebolla chica

1 trozo de pan árabe

2 ½ tazas de caldo de pollo, preferentemente casero

2 jitomates cocidos

Sal y pimienta

10 piezas de pollo, cocidas con olores Cómo hacerlo 1. Calienta suficiente aceite en un sartén a fuego medio. Fríe los siguientes 7 ingredientes, uno por uno, hasta que se hayan dorado ligeramente. Empieza con los chiles mulatos, retíralos del sartén y resérvalos. Sigue con las almendras, luego fríe los cacahuates, después el ajonjolí, continúa con el ajo seguido por la cebolla y finalmente el pan árabe. 2. Licua todos los ingredientes fritos junto con el caldo de pollo hasta lograr una salsa homogénea. Reserva. 3. Aparte, muele y cuela los jitomates cocidos. 4. Calienta un poco de aceite en una cacerola a fuego medio. Vierte en el aceite caliente los jitomates molidos y fríelos durante un par de minutos. Sazona con sal y pimienta. 5. Incorpora la salsa de almendras, agrega el pollo y deja que hierva unos 5 minutos para que se suavice. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.