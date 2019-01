Pollo con elote y poblano Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Dos de mis ingredientes mexicanos favoritos: el elote y el chile poblano, se combinan para complementar el pollo en este delicioso platillo. Ingredientes 4 piezas de pollo, sin piel

4 cucharadas de vinagre

Sal y pimienta, al gusto

45 gramos de mantequilla

3 chiles poblanos, limpios y en rajas 2 jitomates grandes, cortados en gajos

1 taza de granos de elote, cocidos

2 cucharadas de consomé en polvo

1. Lava bien las piezas del pollo, sazónalas con vinagre, sal y pimienta y déjalas reposar durante 30 minutos. 2. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio. Escurre las piezas de pollo marinadas y fríelas durante 2 minutos por lado. 3. Agrega las rajas de chile poblano, gajos de jitomate, granos de elote y consomé en polvo disuelto 1 taza de agua. 4. Tapa y cocina a fuego lento durante 30 minutos, o el tiempo necesario para que se suavice el pollo.

