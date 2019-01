Pollo dulce con piña y jalapeño Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Este pollo se cuece en una salsa de jitomates asados con piña y se complementa con trocitos de piña y rajas de jalapeño en escabeche. Si lo prefieres, utiliza piña fresca. Ingredientes 1 pollo, cortado en piezas y sin piel

3 cucharadas de aceite

4 jitomates grandes, asados

1 cebolla chica

1 diente de ajo 1 cucharada de consomé de pollo en polvo

1 trozo de pan birote o pan blanco, frito

5 rebanadas de piña de lata, (3 enteras, 2 en trocitos)

Sal y pimienta, al gusto

Rajas de jalapeño en escabeche, al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén amplio. Fríe ligeramente las piezas de pollo, aproximadamente 2 minutos por lado, y retíralas del sartén. 2. Muele en la licuadora el jitomate asado junto con la cebolla, ajo, consomé en polvo, pan frito, 3 rebanadas de piña y muy poquita agua. 3. Vierte en el sartén con el aceite en el que previamente freíste el pollo y fríe durante unos minutos. 4. Regresa el pollo al sartén y agrega la piña en trocitos así como las rajas de jalapeño. 5. Tapa y cocina a fuego lento durante 30 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

