Pollo pibil Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Prepara esta receta de pollo en achiote en menos de 10 minutos y relájate mientras el horno hace el resto. Ingredientes 50 gramos de pasta de achiote

1/2 taza de vinagre de manzana

4 piezas de pollo, sin piel

4 hojas de vástago (plátano) Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. 2. Desbarata la pasta de achiote en vinagre y unta con ésta cada pieza de pollo por todos lados. 3. Calienta las hojas de vástago en sobre el fuego de la estufa hasta que se hayan suavizado. 4. Envuelve cada pieza de pollo en una hoja de vástago. 5. Acomoda los paquetes en un refractario extendido, cubre con papel aluminio y hornea en el horno precalentado durante 1 hora o hasta que el pollo esté bien cocido. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.