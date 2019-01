Pollo con aceitunas Tiempo Total 3 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 El pollo se parina durante no menos de 2 horas en una mezcla de salsa de soya y vinagre de manzana, luego se hornea lentamente y se sirve con aceitunas y rajas de chile jalapeño. Ingredientes 1 pollo, cortado en piezas

90 gramos de mantequilla

½ taza de salsa de soya

½ taza de vinagre de manzana

1 cucharadita de consomé de pollo en polvo

20 aceitunas

Rajas de chile jalapeño en escabeche, al gusto Cómo hacerlo 1. Lava las piezas de pollo y sécalas con una servilleta de cocina. Engrasa un refractario con mantequilla y acomoda ahí las piezas de pollo sin encimar. 2. Mezcla en un tazón la salsa de soya, vinagre y consomé en polvo. Con esta mezcla baña el pollo y déjalo en reposo durante por lo menos 2 horas, dentro del refrigerador. 3. Precalienta el horno a 160° centígrados. 4. Saca el pollo del refrigerador y coloca trocitos de mantequilla sobre las piezas del mismo. Hornea hasta que se haya cocido, aproximadamente 1 hora. 5. Sirve adornado con aceitunas y rajas de jalapeño Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

