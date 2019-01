Pollo con verduras y espagueti Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 El pollo se cocina entre una deliciosa mezcla de vegetales y vino blanco, luego se sirve sobre una cama de espagueti. Ingredientes 1 pollo chico, cortado en 4 piezas

Sal de ajo, al gusto

Aceite, el necesario

4 jitomates saladet, picados

10 ramas de perejil, picado

Rajas de jalapeño en escabeche

½ kilo de zanahorias, peladas, sancochadas y en tiras delgadas ½ kilo de papitas cambray, cocidas y peladas

1 lata grande (380 g) de champiñones, con todo y jugo

1 taza de vino blanco

Sal y pimienta, al gusto

1 paquete de espagueti largo

1. Sazona el pollo con sal de ajo. 2. Calienta un poco de aceite en un sartén a fuego medio-alto. Agrega el pollo y fríe hasta que se haya dorado, aproximadamente 3 minutos por lado. 3. En una cazuela aparte, calienta más aceite y fríe en éste los jitomates picados finamente durante aproximadamente 5 minutos. 4. Cuando lo jitomates estén bien fritos, agrega el perejil, rajas de jalapeño, zanahoria, papitas, champiñones y vino blanco. 5. Sazona con sal y pimienta y agrega el pollo dorado. Cocina a fuego lento hasta que el pollo se haya cocido, aproximadamente15 minutos. 6. Mientras, cocina el espagueti "al dente" de acuerdo a las instrucciones del paquete. Escurre y sazona con la mantequilla, sal y pimienta. 7. Sirve el pollo cocido sobre una cama de espagueti.

