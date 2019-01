Pechugas de pollo en salsa de vino blanco y roquefort Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Las milanesas de pollo se doran en mantequilla, luego se cocinan en una crema de vino blanco y queso roquefort. Ingredientes 90 gramos de mantequilla

4 milanesas de pechuga de pollo, no muy delgadas

½ cebolla, picada

1 taza de agua

1 cucharada de consomé

1 taza de vino blanco

200 gramos de queso roquefort

Calienta la mantequilla en un sartén amplio a fuego medio. Agrega las pechugas y fíelas hasta que se hayan dorado, aproximadamente 2 minutos por lado. En un lado del sartén, fríe al mismo tiempo la cebolla picada. 2. Añade el agua, consomé y vino blanco. Deja que las pechugas se maceren en el fuego durante unos 10 minutos. 3. Saca las pechugas del sartén y agrega el queso y la crema. Cocina durante un par de minutos hasta que ambos ingredientes se hayan incorporado completamente a la salsa. 4. Regresa las pechugas al sartén y báñalas muy bien con la salsa. Cocina durante otros 5 minutos para que se impregnen de los sabores.

