Pechugas en salsa de naranja con cebolla Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 8 En esta receta las pechugas de pollo se doran en mantequilla, luego se hornean bañadas en una sabrosa salsa de naranja. Ingredientes 8 mitades de pechugas

Sal y pimienta, al gusto

1/3 de taza de harina

90 gramos de mantequilla

1/2 taza de cebolla, finamente cortada en lunas

3/4 de taza de jugo de naranja

3/4 de taza de caldo de pollo

2 naranjas en gajos Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 160 °C 2. Salpimienta las pechugas de pollo y pásalas por la harina, cubriéndolas completamente. 3. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio. Agrega pechugas y fríelas hasta que se hayan dorado por ambos lados, entre 2 y 3 minutos por lado. Acomódalas en un refractario. 4. En el mismo sartén y con la misma grasa, cocina la cebolla hasta que se haya dorado ligeramente, aproximadamente 5 minutos. Vierte el jugo de naranja dentro del sartén y déjalo hervir un par de minutos, para que se aflojen todos los pedacitos de carne dorada que hayan quedado pegados en la sartén. 5. Agrega el caldo y deja que dé un hervor. Retira del fuego y vierte sobre las pechugas en el refractario. Adorna con gajos de naranja. 6. Cubre el refractario con papel de aluminio y hornea durante 45 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.