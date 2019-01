Pechugas rellenas de almendras, perejil y champiñones Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Las pechugas se rellenan con la mezcla de almendras, perejil y champiñones, luego se fríen antes de ir al horno para terminar de cocerse. Ingredientes 12 pechugas de pollo aplanadas

Sal y pimienta, al gusto

1 taza de vino blanco

½ taza de almendras, en tiritas

12 ramas de perejil, picado

1 diente de ajo, picado 1 lata grande (380 g) de champiñones, rebanados y escurridos

90 gramos de mantequilla

3 huevos

½ taza de leche

Pan molido

Aceite para freír Cómo hacerlo 1. Salpimienta las pechugas de pollo y remójalas en el vino blanco durante por lo menos 1 hora. 2. Combina las almendras, perejil, ajo y champiñones, y rellena las pechugas con esta mezcla. Pon en el centro un poquito de mantequilla y asegúralas con un palillo. 3. En un tazón, bate los huevos junto con la leche. Moja las pechugas rellenas por en esta mezcla y pásalas por el pan molido. 4. Precalienta el horno a 180° centígrados. 5. Calienta suficiente aceite en un sartén amplio a fuego medio. Agrega las pechugas y fríelas hasta que se hayan dorado, entre 5 y 7 minutos. Colócalas en un molde refractario y hornea durante 7 u 8 minutos para queden bien cocidas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.