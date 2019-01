Crema verde Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una crema de brócoli, calabacitas y chile poblano. Simple, rápida y saludable. Ideal para recuperar la energía durante esos largos días de trabajo. Ingredientes 1 calabacita

1 pedazo de brócoli (1/8 aproximadamente)

1 chile poblano

500 mililitros de leche

95 gramos de leche evaporada (aproximadamente 1/4 de lata)

2-3 cucharaditas de caldo de pollo granulado (ej. Knorr®) Cómo hacerlo 1. Calienta suficiente agua como para cubrir la verduras en una olla pequeña a fuego alto, hasta que hierva. Agrega la calabacita y el brocoli, tapa y cocina a fuego bajo durante 5 minutos. Mientras, asa el chile poblano a fuego directo sobre la estufa, pela y desvena. 2. Licua las tres verduras con las dos leches. Muele bien hasta lograr una consistencia cremosa. 3. Cuela con un colador grueso y vierte sobre una olla o cacerola limpia. Sazona con el consomé de pollo y cocina a fuego bajo hasta que hierva. Retira del fuego y sirve caliente con crutones o galletitas saladas.

