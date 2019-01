Pechugas de pollo en salsa de morrón Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Las pechugas se doran por fuera en un poco de aceite y mantequilla, luego se guisan junto con los champiñones en una salsa cremosa de morrón. Ingredientes 1 cucharada de aceite

45 gramos de mantequilla

3 pechugas de pollo, abiertas por mitad y deshuesadas

1 cebolla mediana, en rodajas

1 morrón verde, sin semillas y picado 1 lata de leche evaporada

1 taza de leche de vaca

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto

½ kilo de champiñones naturales, enteros Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite y la mantequilla en un sartén amplio a fuego medio. Fríe las pechugas hasta que se hayan dorado por fuera, aproximadamente 3 minutos por lado. 2. En otro sartén con un poco de aceite caliente a fuego medio, fríe el morrón y la cebolla hasta que se hayan acitronado, aproximadamente 5 minutos. Ya acitronados, muele en la licuadora con las leches hasta lograr una salsa homogénea. 3. Vierte dentro del sartén con las pechugas y sazona con sal y pimienta. Por último, agrega los champiñones y deja cocina a fuego suave hasta que el pollo esté bien cocido, aproximadamente 15 minutos.

