Pechugas de pollo con brócoli y queso Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Pechugas de pollo al horno sobre una cama de ramitos de brócoli y bañadas en una crema de pollo y champiñones, y gratinadas a la perfección. Ingredientes ½ kilo de brócoli, en ramitos

3 cucharadas de mantequilla

2 pechugas de pollo deshuesadas, partidas por mitad, aplanadas y medio cocidas

1 lata de crema de pollo

1 lata de crema de champiñones ¼ de litro de crema de vaca

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto

Precalienta el horno a 160° centígrados. Engrasa con mantequila un molde refractario. 2. Limpia el brócoli, quitándole las hojas y un poco de tallo. Ponlo en una cazuela con agua hirviendo, durante 3 minutos, hasta que adquiera un color verde más intenso. 3. Sácalo del agua, escúrrelo y colócalo en un molde refractario. Acomoda encima las pechugas hasta que el brócoli quede bien cubierto. 4. Mezcla la crema de pollo y champiñones con la crema de vaca y sazona con muy poca sal y la pimienta. Vierte esta mezcla sobre el pollo. 5. Por último, espolvorea el queso y hornea durante 45 minutos.

