Pollo con champiñones Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 El pollo cocido se deshebra y se guisa en una salsa de champiñones y puré de tomate. ¿De prisa? Compra el pollo rostizado del supermercado y prepara la comida del día en menos de 30 minutos. Ingredientes 1 pollo, en piezas

1 trozo de cebolla

1 diente de ajo

3 ramas de cilantro o perejil

Sal y pimienta, al gusto

Aceite, el necesario

1 lata grande de champiñones enteros, partidos a la mitad

1. Coloca el pollo con suficiente agua, cebolla, ajo, cilantro o perejil, sal y pimienta en una olla a fuego medio-alto. Deja que hierva y reduce el fuego a medio-bajo. Cocina durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que esté bien cocido. Retira del caldo y deshebra finamente. 2. Calienta un poco de aceite a fuego medio. Agrega los champiñones y guisa durante unos 5 minutos. Vierte el puré de tomate y deja al fuego entre 5 y 8 minutos, sazonando con sal y pimienta. 3. Agrega el pollo deshebrado y deja al fuego otros 3 minutos.

