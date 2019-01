Salsa de tomates verdes asados Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Tomates verdes (tomatillos) y chiles de árbol secos asados y molidos en el molcajete o la licuadora. ¿Mejor salsa? ¡Imposible! Esta receta es bastante fácil. Asar los tomates y los chiles toma un poco de tiempo extra, pero vale la pena. Ingredientes 10 tomates verdes chicos

7 chiles de árbol

1/2 diente de ajo

1 ramita de cilantro

2-3 cucharadas de agua

Cómo hacerlo 1. Asa los tomates, chiles y diente de ajo en un sartén grande o comal a fuego medio. Los chiles se tuestan muy rápido, así que mantente al pendiente. 2. Licua los chiles tostados con el ajo y un poco de agua. Puedes usar un molcajete si lo deseas. 3. Agrega los tomates y el perejil y licua hasta que se forme una salsa espesa. 4. Disfruta con tus comidas favoritas.

