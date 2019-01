Pastel de carne de cerdo al achiote Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Pastel de carne molida de cerdo con queso manchego, jugo de naranja y achiote. Prepáralo en un dos por tres. Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla derretida

40 gramos de achiote

1 naranja agria

500 gramos de carne molida de cerdo

1/2 cucharadita de sal 1/2 taza de leche

1/2 taza de pan molido

2 huevos

Precalienta el horno a 200 °C. Engrasa un molde para hornear o refractario con la mantequilla. 2. Desbarata el achiote en jugo de naranja. En tazón amplio, mezcla el achiote desbaratado con la carne molida, sal, leche, pan molido, huevos y queso. 3. Vierte dentro del molde y hornea en el horno precalentado durante 1 hora.

