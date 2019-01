Mousse de chocolate con crema pastelera Tiempo Total 4 H 18 Min Tiempo Activo 3 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 La crema pastelera le da a este mousse de chocolate un sabor y consistencia simplemente irresistible. Ingredientes 150 gramos de chocolate semi-amargo

1 taza de crema pastelera

1/2 taza de crema para batir

1/4 de taza de licor de café

2 cucharaditas de grenetina

1. Derrite el chocolate a baño María dentro de un tazón mediano, moviendo constantemente y evitando sobrecalentarlo. Deja enfriar a temperatura ambiente. Añade la crema pastelera, crema para batir y licor de café; bate hasta integrar. 2. Hidrata la grenetina en el agua, hasta que se esponje. Calienta a baño María para que se disuelva completamente. Incorpora al resto de los ingredientes, mezclando bien. Tapa con plástico adherente y refrigera hasta que se haya cuajado.

