Mousse de tejocote Tiempo Total 1 H 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 1 Los tejocotes caramelizados y el jugo fresco de mandarina le dan un sabor único a este mousse incomparablemente delicioso. Ingredientes 300 gramos de tejocote

2 tazas de agua

¼ de taza de azúcar

1 raja de canela

½ taza de jugo de mandarina

¾ de taza de crema para batir ¼ de taza de azúcar glass

¼ de taza de agua o poco más

225 gramos de azúcar

3 claras de huevo

Sumerge los tejocotes en 2 tazas de agua hirviendo durante 3 minutos. Retira del agua, pela y deshuesa. 2. Coloca el agua, la pulpa de los tejocotes, ¼ de taza de azúcar y canela en una olla a fuego medio. Deja que hierva y cocina a fuego medio-bajo durante 30 minutos. 3. Licúa los tejocotes con el jugo de mandarina y un poco de la miel en que se cocieron. 4. Aparte, bate la crema junto con el azúcar glass. 5. En una cacerola chica, haz una miel "a punto de bola" con ¼ de taza de agua y 225 gramos de de azúcar. 6. Bate las claras "a punto de turrón". Añade la miel poco a poco, en un hilo delgado, sin dejar de batir. 7. Hidrata la grenetina en un poco de agua y luego disuelve a "baño María". 8. En un tazón grande, incorpora en forma envolvente el puré de tejocote, claras, crema y grenetina. Vierte dentro de un molde o refractario y refrigera durante 40 minutos o hasta que se haya cuajado.

