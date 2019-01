Budín tabasqueño Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 1 La masa del pan se prepara con plátano macho y se vierte dentro de un molde forrado con rebanadas de plátano Tabasco y pasas. Ingredientes Para forrar el molde 75 gramos de mantequilla

150 gramos de azúcar

3 plátanos Tabasco, rebanados

50 gramos de pasas Para el pan 50 gramos de mantequilla

100 gramos de azúcar estándar

200 gramos de harina

1 cucharada de polvo para hornear

2 plátanos machos grandes, sin corazón y finamente picados

5 huevos Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180° centígrados. 2. Acrema 75 gramos de mantequilla batiendo junto con 150 gramos de azúcar. Unta esta mezcla en el fondo y las paredes de un molde redondo de aproximadamente 20 centímetros de diámetro x 8 centímetros de alto. 3. Cubre el fondo y las paredes del molde con las rebanadas de plátano y tapa los huecos con las pasas. 4. Para preparar el pan, bate 50 gramos de mantequilla hasta acremar, agrega 100 gramos de azúcar estándar y sigue batiendo hasta lograr una mezcla esponjada. Añade los huevos uno a uno, luego la harina cernida con royal y por último el plátano macho. 5. Vierte esta masa en el molde forrado y hornea durante 40 minutos o hasta que al introducir un palillo en el dentro del pan éste salga limpio. Saca del horno y desmolda mientras aún está tibio.

