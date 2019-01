Capirotada de manzana Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 12 Esta capirotada lleva picón en lugar de birote, además de manzanas frescas, ajonjolí, canela, pasitas y mermelada de chabacano. Ingredientes 1 ½ litros de leche

Pizca de bicarbonato

4 yemas de huevo

1 raja de canela

1 taza de azúcar, o al gusto

5 cucharadas rasas de fécula de maíz

1 cucharada de vainilla 1 picón grande, rebanado

5 manzanas grandes, peladas y cortadas en gajos

4 cucharadas de azúcar para espolvorear

2 cucharadas de canela molida

½ taza de ajonjolí tostado

¾ de taza de pasitas

Hierve la leche junto con el bicarbonato, canela, azúcar y fécula de maíz. Disuelve las yemas en poca agua, cuélalas y agrégalas a la mezcla anterior. Mueve continuamente, hasta que espese y retira del fuego. Ya fría, incorpora la vainilla. 3. Pon un poco de crema en el fondo del refractario, luego una capa de rebanadas de picón, más crema, gajos de manzana, azúcar, canela, ajonjolí y pasitas. Sigue con una segunda capa de pan, crema, manzana, azúcar, canela, ajonjolí y pasitas. Termina con una tercera capa de picón, crema y manzana. Barniza la superficie con la mermelada. 4. Cubre el refractario con papel estaño y hornea durante 15 ó 20 minutos, hasta que la superficie se haya dorado. 5. Sirve fría o caliente.

