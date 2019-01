Gorditas dulces de amaranto Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Masa de maíz mezclada con amaranto, canela, piloncillo y vainilla. Acompaña con atole durante tus fiestas patrias o navideñas. Ingredientes ½ kilo de amaranto

20 gramos de canela

¼ de kilo de piloncillo

3 cucharadas de vainilla

½ litro de agua

½ kilo de masa de maíz

1 cucharada de polvo de hornear

Muele el amaranto junto con la canela. Aparte, muele el piloncillo a desbaratar junto con la vainilla y el agua. 2. Combina las dos mezclas anteriores con la masa de maíz y el polvo de hornear. Amasa bien hasta lograr una pasta homogénea. 3. Toma con una cuchara porciones de la mezcla y forma las gorditas a tu gusto. 4. Calienta suficiente aceite en un sartén a fuego medio-alto. Fríe las gorditas en el aceite bien caliente hasta que se hayan dorado. 5. Sirve calientes y acompaña con atole.

