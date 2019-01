Empanadas de requesón Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 2 En esta receta el relleno de requesón se mezcla con jugo y ralladura de limón, nuez y pasitas. Una vez horneadas, estas empanadas se espolvorean con azúcar glass. Ingredientes 1 kilo de requesón

1 taza de azúcar

1 cucharadita de ralladura de limón o de canela en polvo

1 limón, el jugo

1 taza de nuez picada

½ taza de pasitas

1 kilo de pasta de hojaldre

Azúcar glass, para espolvorear Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200° centígrados. Engrasa una charola de horno. 2. En un tazón amplio mezcla el requesón con azúcar, limón (o canela), jugo de limón, nueces y pasitas. 3. Extiende la pasta de hojaldre en una superficie enharinada, y alcances un grosos de ½ centímetro, córtala en cuadros de 10 centímetros de lado. 4. Extiende cada cuadro en lo individual con el rodillo y rellena con la mezcla de requesón. 5. Pega con agua las orillas para que queden bien selladas las empanadas, presionando el borde con un tenedor enharinado. 6. Acomoda sobre la charola y hornean en el horno precalentado durante 10 minutos. Pasado este tiempo baja la temperatura a 180° centígrados y hornea durante 20 ó 25 minutos más, hasta que se hayan dorado. Retira del horno y espolvorea con azúcar glass. 7. Si lo deseas, puedes sustituir las pasas y nueces por 1 ½ tazas de fruta seca mixta. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

