Pastel de manzana con nuez Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 1 Una deliciosa alternativa para quienes quienes tienen algún tipo de intolerancia a la leche. Este pastel de manzana con nuez y licor de café no lleva leche ni mantequilla. Ingredientes 1 taza de aceite

1 taza de azúcar mascabado

1 taza de azúcar estándar

3 huevos grandes

2 ½ tazas de harina

1 cucharadita de polvo para hornear 1 cucharadita de bicarbonato

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de canela

4 cucharadas de licor de café

3 ½ manzanas peladas y picadas

½ taza de nueces picadas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 160° centígrados. Engrasa y enharina un molde desmontable de 25 centímetros de diámetro. 2. En un tazón amplio, mezcla los dos tipos de azúcar con el aceite. Agrega los huevos, uno a uno, batiendo con la batidora después de cada adición. 3. En otro tazón, cierne la harina con todos los polvos. Vierte sobre la mezcla de huevo e incorpora con la ayuda del licor de café. 4. Agrega las manzanas y las nueces e incorpóralas con una espátula. 5. Vacía la pasta dentro del molde y hornea durante 1½ horas o hasta que al insertar un palillo en el centro éste salga limpio.

