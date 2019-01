Panqué rústico de la tía Juana Tiempo Total 1 H 40 Min Tiempo Activo 1 H 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 1 Este panqué se hace con queso crema o requesón y almendras. Una receta de familia que no encontrarás en otra parte. Ingredientes 2 ½ tazas de harina regular (uso separado)

225 gramos de mantequilla, a temperatura ambiente

100 gramos de manteca vegetal

1 ½ tazas de azúcar

240 gramos de queso crema o requesón 6 huevos

150 gramos de almendras, peladas y molidas finamente

1 cucharadita de vainilla

Natas tiernas y compota o mermelada casera de capulín, fresa o zarzamora para adornar Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a fuego alto, 200° centígrados. Engrasa y enharina un molde para panqué. 2. Dora 1 taza de harina en una sartén. 3. En un tazón, suaviza la mantequilla con la batidora hasta que se esponje, luego agrega la manteca vegetal y sigue batiendo. Incorpora poco a poco el azúcar. 4. Añade el queso crema o requesón, huevos, harina dorada, harina al natural, almendras molidas y vainilla. Incorpora todo perfectamente. 5. Vierte la masa dentro un molde y hornea durante 20 minutos. Reduce la temperatura del horno a 180° centígrados y deja en el horno durante 1 hora más. 6. Deja enfriar antes de desmoldar y sirve con natas tiernas y mermelada o compota al gusto. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.