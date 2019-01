Panqué de quesos Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 1 Esté panqué debe su nombre a 2 de sus ingredientes principales: queso crema y queso manchego. Sirve mientras aún está caliente y espolvorea con azúcar glass. Ingredientes 200 gramos de mantequilla

190 gramos de queso crema

1 lata de leche condensada

4 o 5 huevos

2 cucharaditas de vainilla 2 tazas de harina

2 cucharaditas de polvo para hornear

1/2 taza de leche evaporada

200 gramos de queso manchego, en cubitos de 1 cm. y enharinados

Azúcar glass para espolvorear Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a fuego alto, 200 ´°C, y engrasa y enharina un molde chico para panqué. Asegúrate de que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. 2. Bate la mantequilla con la batidora eléctrica hasta que doble su tamaño. Añade el queso crema y bate hasta que se esponje. 3. Incorpora lentamente la leche condensada en una especie de hilo delgado. Agrega uno a uno los huevos y luego la vainilla. 4. Sigue con la harina cernida con el polvo de hornear, alternando con la leche evaporada. Bate sólo hasta que todos los ingredientes se hayan integrado. 5. Por último, agrega los cubitos de queso Manchego enharinados, incorporándolos con una pala de madera. 6. Vierte la pasta en el molde hornea en el horno precalentado durante 50 minutos aproximadamente o hasta que quede ligeramente dorado. 7. Retira del horno, desmolda, coloca sobre un platón y espolvorea con azúcar glass. Sirve caliente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.