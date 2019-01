Galletas de niños Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 30 Estas galletas con kisses de chocolate son ideales para lograr que los niños se tomen la leche. La receta es bastante simple, pero el resultado es excelente. Ingredientes 2 tazas de harina

90 gramos de mantequilla suave

½ taza de azúcar

1 huevo

30 chocolatitos mini kiss o besitos mini Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a fuego moderado, 180° centígrados, y engrasa una charola para hornear. 2. Mezcla manualmente el harina con la mantequilla, azúcar y huevo. Amasa ligeramente hasta lograr una masa tersa. 3. Forma bolitas con la mano y acomódalas en la charola engrasada, dejando un espacio de 2 centímetros entre cada una. 4. Inserta en el centro de cada bolita un chocolate mini y hornea en el horno precalentado durante 20 minutos, o el tiempo necesario para que se dore la base.

