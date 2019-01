Gorditas de nata con miel de tuna Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 45 Min Porciones 6 Esta receta de gorditas de nata se prepara con harina de trigo y de maíz, y un toque de piloncillo. Una vez fritas se bañan con una deliciosa miel de tuna y naranja. Ingredientes Miel de tuna ½ litro de agua

1 taza de azúcar

1 raja de canela

5 naranjas, su jugo

6 tunas maduras, peladas y desmenuzadas Gorditas ½ kilo de piloncillo rallado

1 taza de agua

2 tazas de harina de trigo

1 taza de harina de maíz

¼ de taza de manteca vegetal

1 taza de natas

1. Miel de tuna: En una olla a fuego medio, coloca el agua, azúcar, canela y jugo de naranja. Agrega las tunas y deja que hierva, sin dejar de mover, durante 30 minutos o hasta lograr un almíbar espeso. 2. Gorditas: Coloca en una el piloncillo junto con el agua, y cocina a fuego medio hasta que el piloncillo se disuelva y tome la consistencia de una miel ligera, entre 5 y 7 minutos. Retira del fuego y deja que se enfríe. 3. Mezcla las harinas con la manteca y la nata. Cuando la masa esté granulosa, añade poco a poco la miel del piloncillo hasta lograr una masa tersa. Entonces forma las gorditas del tamaño y grosor deseado. 4. Calienta el aceite en un sartén amplio a fuego medio-alto. Fríe en éste las gorditas hasta que se hayan dorado. Escurre todo el exceso de grasa y sirve bañadas con miel de tuna caliente.

