Postre de pinole Tiempo Total 3 H 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 El pinole es delicioso por sí mismo, pero en este postre es todavía mucho mejor. Se trata de una especie de crema fría de pinole con un ligero toque a canela. Ingredientes 1 litro de leche

1 raja de canela

1 taza de azúcar

1 taza de pinole

2 tazas de agua

100 gramos de pasas

Canela en polvo, para espolvorear Cómo hacerlo 1. Pon la leche, canela y azúcar en una olla a fuego medio. 2. Disuelve el pinole en el agua y agrégalo a la olla de la leche, moviendo con una cuchara de madera para que no se pegue. Cocina durante 10 minutos y retira del fuego. 3. Vierte la mezcla dentro un molde refractario y espera a que se enfríe un poco y alcance la temperatura ambiente. Refrigera durante por lo menos 3 horas antes de servir. 4. Adorna con las pasitas y espolvorea la canela por encima. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

