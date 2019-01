Dulce de guayaba típico Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Este dulce es bastante fácil de preparar. Sólo retira las semillas de la guayaba, muélelas y cocínalas con el resto de los ingredientes. Ingredientes 1 kilo de guayabas

1 litro de leche

2 tazas de harina de arroz

½ kilo de azúcar Cómo hacerlo 1. Retira las semillas de las guayabas y muélelas en la licuadora junto con la leche. Vierte dentro de una olla mediana y cuece a fuego lento sin dejar de mover. Una vez que han hervido durante un par de minutos, retíralas de fuego y déjalas enfriar. 2. Agrega la harina de arroz y el azúcar, y regresa al fuego, moviendo con pala de madera hasta que se vea el fondo de la olla, aproximadamente 20 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

