Jalea de calabaza Tiempo Total 2 H 25 Min Tiempo Activo 2 H 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 20 La calabaza es una fruta que, además de dulce y deliciosa, nos ofrece diferentes beneficios para la salud ya que contiene propiedades importantes en la prevención del cáncer. Ingredientes 2 kilos de pulpa de calabaza de castilla

1 litro de agua

1 kilo de azúcar

4 cucharadas de grenetina

Coloca la pulpa de la calabaza, agua y azúcar en una olla grande a fuego medio. Cocina durante aproximadamente 2 horas, o hasta que la calabaza se haya suavizado y el azúcar haya formado una miel espesa. 2. Pasa la pulpa cocida por un prensador o muélela en la licuadora y regrésala a la olla. 3. Aparte, disuelve la grenetina en un poco de agua tibia y mezcla con la calabaza y la miel. Regresa la olla al fuego y cocina a fuego lento durante unos 10 minutos, o hasta que toda la mezcla se haya espesado. Vierte dentro de un molde y espera a que se enfríe un poco. Ya tibia, refrigera hasta que se cuaje. 4. Desmolda sobre un platón y adorna con frutas cubiertas en trocitos.

